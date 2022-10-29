Лидер немецкой оппозиции обвинил Шольца в неуважении международных партнёров

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц упрекнул канцлера Германии Олафа Шольца в неуважении международных партнёров. Негодование по этому поводу оппозиционный политик высказал в ходе съезда Христианско-социального союза (ХСС).

"Ещё никогда в Германии не было такого канцлера, который столь неуважительно бы относился к партнёрам по коалиции, к государственным институтам, к нашим соседям и к нашим международным партнёрам", — возмутился Мерц.

Аргументируя своё мнение, политик напомнил, что Шольц, в частности, не присутствовал на недавнем выступлении президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. При этом Мерц не привёл случаев, когда канцлер наплевательски относился к какому-либо лидеру из другого государства.