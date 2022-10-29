Губернатор Старовойт: ВСУ с помощью дронов атаковали подстанцию в Курской области

Украинские военные 29 октября с помощью беспилотников атаковали электрическую подстанцию на окраине города Суджи в Курской области. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.









"К счастью, обошлось без пострадавших. Однако есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные", — написал он.

Старовойт добавил, что незначительные повреждения получил трансформатор, однако это не повлияло на его работоспособность. По словам губернатора, на месте инцидента сейчас находится группа разминирования, затем ремонтные бригады устранят последствия атаки.