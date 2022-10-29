В Минсельхозе РФ сообщили о готовности отправить 500 тысяч тонн зерна в бедные страны

В ближайшие четыре месяца Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"С учётом того что Россия всегда была и остаётся надёжным партнёром, готова обеспечить мир необходимым объёмом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", — заявил министр.

Он добавил, что российская сторона готова поставлять зерно в том числе совместно с Турцией, которая выступает в качестве партнёра.