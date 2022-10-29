В Минсельхозе РФ сообщили о готовности отправить 500 тысяч тонн зерна в бедные страны
В ближайшие четыре месяца Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"С учётом того что Россия всегда была и остаётся надёжным партнёром, готова обеспечить мир необходимым объёмом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых", — заявил министр.
Он добавил, что российская сторона готова поставлять зерно в том числе совместно с Турцией, которая выступает в качестве партнёра.
Ранее Лайф писал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что в рамках зерновой сделки, заключённой этим летом в Стамбуле, вскоре начнутся поставки российской сельхозпродукции и удобрений в бедные страны.
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