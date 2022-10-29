Украинцев предупредили о принудительном отключении света в вечерний пик

В субботу, 29 октября, вечером из-за увеличения нагрузки на сети на Украине могут быть применены принудительные отключения электроэнергии на всей территории страны. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Укрэнерго".

"Сегодня утром диспетчерский центр "Укрэнерго" не предоставлял операторам систем распределения объёмов для аварийных отключений потребителей. Тёплая погода и выходной день способствовали этому. <...> Впрочем, впереди вечерний пик потребления, во время которого могут быть применены ограничения", — говорится в сообщении.

В компании также призвали всех потребителей срочно уменьшить пользование мощными электроприборами, прежде всего в вечернее время — с 17:00 до 23:00.