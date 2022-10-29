Минобороны США хочет закупить российские автоматы АК-74

Министерство обороны Соединённых Штатов разместило на сайте SAM.gov заказ на закупку автоматов Калашникова типа АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра и его копий. Американские власти планируют приобрести оружие у других стран.

"Армейское командование по контрактам в Нью-Джерси (CCNJ) от имени менеджера Программы по летальности солдат (PMSL) и Командования по развитию боевых возможностей — Центр вооружений (CCDC-AC) — ищет потенциальные источники для поставок автоматов Калашникова типа АК-74 и вспомогательные детали", — указывается в объявлении.

При этом американское ведомство не указало, для каких именно целей и как будет использовать данное оружие. Также Пентагон хочет приобрести румынские и немецкие автоматы md.86 и MPi AK74. Но не все модели, похожие на российское оружие, подходят. В частности, имеются в виду болгарские винтовки AR-SF и польские образца Tantal.