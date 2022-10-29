Боксёр Бивол пока не планирует проводить бой-реванш с мексиканцем Альваресом

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол пока не планирует проводить бой-реванш с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Сейчас, как признался 31-летний россиянин, у него есть дела куда важнее. При этом окончательно отказываться от повторного поединка спортсмен всё же не стал.

"Я получил то, что хотел, от этого боя. Но если у меня не будет поединков, то почему бы и не побоксировать? Но сейчас мне нужно идти вперёд и двигаться к своей мечте", — сказал Дмитрий в интервью ТАСС.