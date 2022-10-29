Россиянин Франчетти покинул Чехию и готовится встретиться с семьёй

Оправданный городским судом Праги россиянин Александр Франчетти вернулся в РФ. Он сообщил, что уже завтра встретится с семьёй в Севастополе.

"Я покинул Чехию и сейчас нахожусь на территории Российской Федерации по дороге домой к семье, которая ждёт меня в Севастополе завтра", — заявил Франчетти в беседе с ТАСС.

После прибытия в Крым Александр планирует заняться вопросами соотечественников, которые в данный момент находятся в чешском СИЗО.