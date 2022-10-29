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29 октября, 14:40

Россиянин Франчетти покинул Чехию и готовится встретиться с семьёй

Оправданный городским судом Праги россиянин Александр Франчетти вернулся в РФ. Он сообщил, что уже завтра встретится с семьёй в Севастополе.

"Я покинул Чехию и сейчас нахожусь на территории Российской Федерации по дороге домой к семье, которая ждёт меня в Севастополе завтра", — заявил Франчетти в беседе с ТАСС.

После прибытия в Крым Александр планирует заняться вопросами соотечественников, которые в данный момент находятся в чешском СИЗО.

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Напомним, суд в Праге 20 октября снял все обвинения с Франчетти и освободил из-под стражи, поскольку его вина не была доказана.

Как рассказывал Лайф, Александра Франчетти, поддерживающего "Крымскую весну", во время которой полуостров вернулся в состав России, задержали в аэропорту Праги 12 сентября 2021 года. Ордер на его арест ранее выдал Киев, выдвинув против него обвинения. МИД РФ в связи с инцидентом направил Чехии ноту протеста. В феврале этого года пражский суд одобрил выдачу Франчетти властям Украины. Однако сторона защиты задержанного подала апелляцию, направив дело на рассмотрение в Верховный суд Чехии, который принял решение отказать в высылке задержанного в Киев.

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Instagram (запрещён на территории РФ) / Franchettialeksandr

Илья Суриков

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