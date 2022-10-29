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29 октября, 14:30

Бывшая "ранетка" Женя Огурцова раскрыла диагноз годовалой дочери

Экс-"ранетка" Женя Огурцова рассказала о диагнозе "ахондроплазия" у дочери

Годовалой дочери бывшей участницы группы "Ранетки" Жени Огурцовой поставили диагноз: ахондроплазия (или низкорослость). Об этом сама исполнительница рассказала на странице в соцсети.

"Да, у нашей Евы ахондроплазия. Другими словами, низкорослость", — сказала Огурцова.

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Она попросила подписчиков не использовать слово "карлик", поскольку это может быть неприятно для людей с таким заболеванием. В качестве примера известного человека с врождённой ахондроплазией она привела американского актёра Питера Динклэйджа, известного по роли Тириона Ланнистера в сериале "Игра престолов".

Дочь Ева родилась у Огурцовой в третьем браке с продюсером кавер-групп Николаем Осиповым. У неё также есть сын от второго брака с дизайнером Анатолием Рамоновым.

Ранее Лайф сообщал о том, что Евгения Огурцова рассказала о сексе с коллегой по группе.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ogyrtsova_official

Илья Суриков

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