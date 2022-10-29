Лавров назвал истинным профессионалом погибшую на полигоне в Крыму журналистку Бабаеву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки, экс-главреда "Газеты.ru" и главы симферопольского подразделения "Россия сегодня" Светланы Бабаевой. Он отметил, что она была настоящим профессионалом своего дела.

"Светлана Валерьевна — а для нас всех она навсегда останется Светой — истинный профессионал и удивительный человек, многогранный, глубокий и светлый. Настоящий друг. Нам уже её не хватает", — цитирует РИА "Новости" письмо Лаврова коллективу медиахолдинга.

Он добавил, что МИД РФ потрясён внезапной кончиной Бабаевой, с которой министерство связывает годы сотрудничества. Журналистка, как напомнил Лавров, описывала становление России в последние годы, а также всем сердцем переживала за страну.