В ДНР открылось отделение Российского военно-исторического общества
В ДНР учредили отделение Российского военно-исторического общества. Как сообщает пресс-служба РВИО, это произошло на собрании филиала в Донецке 28 октября. Заместитель председателя организации Николай Овсиенко отметил, что событие состоялось в знаковый день, ведь вчера была годовщина освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Видео © LIFE
Председателем регионального РВИО стал первый замруководителя администрации лидера ДНР Геннадий Лебедь. Причём попечительский совет возглавил врио главы республики Денис Пушилин.
"Одной из важнейших задач я вижу преодоление пробелов в исторической науке. Нам очень важно, чтобы молодёжь помнила, как связаны Мариуполь, Луганск и великий русский полководец Михаил Кутузов, знала подробности боёв за Приазовье в Крымской войне, о расстреле Мариуполя англичанами в ходе Азовской кампании", — подчеркнул он.
Пушилин добавил, что отделение будет стремиться сохранить объекты военно-исторического культурного наследия. Кроме того, филиал будет заниматься восстановлением мемориалов.
Ранее власти ДНР сообщили, что университет "Синергия" открыл своё представительство в Донбассе. Сейчас университет предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования.
Предоставлено LIFE