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29 октября, 14:18

В ДНР открылось отделение Российского военно-исторического общества

В ДНР учредили отделение Российского военно-исторического общества. Как сообщает пресс-служба РВИО, это произошло на собрании филиала в Донецке 28 октября. Заместитель председателя организации Николай Овсиенко отметил, что событие состоялось в знаковый день, ведь вчера была годовщина освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Видео © LIFE

Председателем регионального РВИО стал первый замруководителя администрации лидера ДНР Геннадий Лебедь. Причём попечительский совет возглавил врио главы республики Денис Пушилин.

  • Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE
    Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE
  • Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE
    Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE
  • Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE
    Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE
  • Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE
    Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE

Учредительное собрание регионального отделения Российского военно-исторического общества в Донецкой Народной Республике. Фото © Предоставлено LIFE

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"Одной из важнейших задач я вижу преодоление пробелов в исторической науке. Нам очень важно, чтобы молодёжь помнила, как связаны Мариуполь, Луганск и великий русский полководец Михаил Кутузов, знала подробности боёв за Приазовье в Крымской войне, о расстреле Мариуполя англичанами в ходе Азовской кампании", — подчеркнул он.

Пушилин добавил, что отделение будет стремиться сохранить объекты военно-исторического культурного наследия. Кроме того, филиал будет заниматься восстановлением мемориалов.

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Ранее власти ДНР сообщили, что университет "Синергия" открыл своё представительство в Донбассе. Сейчас университет предлагает дистанционное обучение по более чем 500 программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования.

Обложка ©

Предоставлено LIFE

Никита Осипов
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