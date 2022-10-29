В Херсоне задержали подозреваемого в нападении на РОВД по указанию СБУ
В Херсоне задержан подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсона", — сказано в записи.
В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины. По месту его жительства найдены и изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", а также патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.
Ранее Лайф сообщал, что диверсанты предприняли попытку нападения на Днепровский РОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием. Они успели выстрелить из ручного противотанкового гранатомёта.
Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области