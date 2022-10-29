НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 13:59

В Херсоне задержали подозреваемого в нападении на РОВД по указанию СБУ

В Херсоне задержан подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсона", — сказано в записи.

В ходе допроса задержанный сознался, что готовил теракт по указанию Службы безопасности Украины. По месту его жительства найдены и изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек по 400 граммов, два автомата АК-74, пистолет "Форт-12", а также патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.

Последствия теракта возле здания РОВД в Херсоне попали на видео

Последствия теракта возле здания РОВД в Херсоне попали на видео

Ранее Лайф сообщал, что диверсанты предприняли попытку нападения на Днепровский РОВД в Херсоне, чтобы завладеть оружием. Они успели выстрелить из ручного противотанкового гранатомёта.

Обложка ©

Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров