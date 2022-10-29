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Опубликовано 29 октября 2022, 13:50
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Американский военный эксперт оценил планы США выделить Украине 50 млрд долларов

Военный эксперт Касс призвал США прекратить финансирование Украины и начать переговоры

Новый пакет помощи США Украине в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый Конгрессом, — это плохая идея. Такая мера лишь продлит конфликт, написал эксперт в сфере обороны Харрисон Касс в статье для 19Fortyfive.

Он считает, что стране важнее заботиться о внутренних расходах. По мнению Касса, территория Украины не стоит ни инвестиций Штатов, ни риска ядерных ударов.

"Помощь США — это единственное, что поддерживает украинское сопротивление, позволяя страданиям продолжаться по мере увеличения вероятности обмена ядерными ударами. Приоритеты внутренних расходов США игнорируются, в то время как мы отправляем Украине одиннадцатизначную сумму", — указал Касс.

Американские СМИ: Путин начал добиваться своего от США по Украине
Американские СМИ: Путин начал добиваться своего от США по Украине

Он считает, что, поддерживая Украину, американцы "подпирают конфликт", в котором невозможно победить. Разумнее вступить в дипломатический процесс и добиться мирного решения, заявил эксперт. Для этого демократам нужно пересмотреть общую стратегию по украинскому кризису и инициировать переговоры вместо многомиллиардных вложений.

Касс также предположил, что демократы не хотят вступать в переговоры с Россией, поскольку отождествляют её с Дональдом Трампом. Это связано со слухами о том, что российская сторона якобы вмешивалась в американские выборы, в результате чего он стал президентом.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что, даже если победу на промежуточных выборах в США в ноябре одержат республиканцы, страна продолжит оказывать поддержку Украине.

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Getty Images / Massimiliano Clari / EyeEm

Илья Суриков
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