Новый пакет помощи США Украине в размере 50 миллиардов долларов, рассматриваемый Конгрессом, — это плохая идея. Такая мера лишь продлит конфликт, написал эксперт в сфере обороны Харрисон Касс в статье для 19Fortyfive.

Он считает, что стране важнее заботиться о внутренних расходах. По мнению Касса, территория Украины не стоит ни инвестиций Штатов, ни риска ядерных ударов.

"Помощь США — это единственное, что поддерживает украинское сопротивление, позволяя страданиям продолжаться по мере увеличения вероятности обмена ядерными ударами. Приоритеты внутренних расходов США игнорируются, в то время как мы отправляем Украине одиннадцатизначную сумму", — указал Касс.

Он считает, что, поддерживая Украину, американцы "подпирают конфликт", в котором невозможно победить. Разумнее вступить в дипломатический процесс и добиться мирного решения, заявил эксперт. Для этого демократам нужно пересмотреть общую стратегию по украинскому кризису и инициировать переговоры вместо многомиллиардных вложений.

Касс также предположил, что демократы не хотят вступать в переговоры с Россией, поскольку отождествляют её с Дональдом Трампом. Это связано со слухами о том, что российская сторона якобы вмешивалась в американские выборы, в результате чего он стал президентом.