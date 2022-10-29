Bloomberg: Авиакомпании США и ЕС увеличили расходы на топливо из-за облёта России

Американские и европейские авиакомпании увеличили расходы на топливо из-за облёта России. Об этом сообщает Bloomberg.

Air France-KLM и другим европейским авиаперевозчикам приходится облетать РФ через Казахстан и Монголию при маршруте до Японии, а это плюс несколько часов к длительности перелётов. А британская компания Virgin Atlantic, например, отказалась от рейсов в Гонконг из-за закрытого воздушного пространства.

Финский перевозчик Finnair на протяжении многих лет создавал хаб в Хельсинки, соединяющий Северную Европу с США. Однако теперь он столкнулся с сокращением трафика в восточной части сети. В результате облёт России увеличил длительность полёта в Азию на 15–40%. Это влияет не только на расход топлива, но и на количество рабочих часов.

"Большинство европейских перевозчиков будут изучать, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или добавлять ещё один этап к рейсам, чтобы расчёты работали", — сообщил основатель компании Martin Consulting, оказывающей консалтинговые услуги авиакомпаниям, Марк Мартин.