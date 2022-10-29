Минобороны Британии отвергло причастность к диверсиям на "Северных потоках"

Минобороны Великобритании заявило о непричастности к диверсиям на "Северных потоках". В военном ведомстве утверждают, что выдвинутая Москвой версия якобы является "выдуманной историей". Соответствующее заявление появилось в "Твиттере".

"Российское Минобороны прибегает к распространению ложных заявлений эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем о Западе", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что подготовка атаки на Севастополь, которую Киев совершил сегодня, также осуществлялась под руководством специалистов из Соединённого Королевства, в настоящее время они находятся в Очакове Николаевской области.