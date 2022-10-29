Минобороны Британии отвергло причастность к диверсиям на "Северных потоках"
Минобороны Великобритании заявило о непричастности к диверсиям на "Северных потоках". В военном ведомстве утверждают, что выдвинутая Москвой версия якобы является "выдуманной историей". Соответствующее заявление появилось в "Твиттере".
"Российское Минобороны прибегает к распространению ложных заявлений эпического масштаба. Эта выдуманная история больше говорит о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем о Западе", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что подготовка атаки на Севастополь, которую Киев совершил сегодня, также осуществлялась под руководством специалистов из Соединённого Королевства, в настоящее время они находятся в Очакове Николаевской области.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию.
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