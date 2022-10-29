Джабаров: У Лондона могут потребовать возместить ущерб из-за диверсий на "Северных потоках"
Участники проектов по строительству "Северного потока" и "Северного потока – 2" могут обратиться к Британии с требованием возместить ущерб после диверсий на газопроводах. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Сенатор добавил, что в проектах принимали участие зарубежные компании, включая Германию. Сильный ущерб был нанесён всей Европе, подчеркнул он. По словам Джабарова, сообщение Минобороны РФ говорит об активизации британцев в Чёрном море. Он отметил, что изначально говорил о том, что взрывы устроили англичане. Парламентарий также напомнил о ситуации с британским эсминцем Defender, который в прошлом году зашёл в территориальные воды Крыма.
"Тогда мы их предупредили, но не тронули. Но впредь при повторении подобных случаев, если они нарушают наши территориальные воды или участвуют в боевых действиях, у нас есть все основания для ответных действий по тем кораблям или самолётам, которые будут нарушать воздушное или морское пространство РФ", — заключил Джабаров, слова которого приводит РИА "Новости".
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию.
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