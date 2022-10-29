Джабаров: У Лондона могут потребовать возместить ущерб из-за диверсий на "Северных потоках"

Участники проектов по строительству "Северного потока" и "Северного потока – 2" могут обратиться к Британии с требованием возместить ущерб после диверсий на газопроводах. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор добавил, что в проектах принимали участие зарубежные компании, включая Германию. Сильный ущерб был нанесён всей Европе, подчеркнул он. По словам Джабарова, сообщение Минобороны РФ говорит об активизации британцев в Чёрном море. Он отметил, что изначально говорил о том, что взрывы устроили англичане. Парламентарий также напомнил о ситуации с британским эсминцем Defender, который в прошлом году зашёл в территориальные воды Крыма.