Пожар произошёл в трёхэтажном здании в центре Москвы

Пожар охватил трёхэтажное здание, расположенное на улице Бахрушина в Замоскворецком районе Москвы. Об этом сообщил Лайфу источник. О пострадавших данных пока нет.

Здание горит в Замоскворецком районе столицы. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Здание, предположительно, неэксплуатируемое. Огонь к настоящему моменту уже охватил как минимум 200 квадратных метров. Рядом с ним расположено двухэтажное административное здание, есть угроза, что пламя перекинется на него. Сейчас на месте работают пожарные службы.