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29 октября, 14:27

Пожар произошёл в трёхэтажном здании в центре Москвы

Пожар охватил трёхэтажное здание, расположенное на улице Бахрушина в Замоскворецком районе Москвы. Об этом сообщил Лайфу источник. О пострадавших данных пока нет.

Здание горит в Замоскворецком районе столицы. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Здание, предположительно, неэксплуатируемое. Огонь к настоящему моменту уже охватил как минимум 200 квадратных метров. Рядом с ним расположено двухэтажное административное здание, есть угроза, что пламя перекинется на него. Сейчас на месте работают пожарные службы.

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LIFE

Светлана Оперук

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