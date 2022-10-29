Пожар произошёл в трёхэтажном здании в центре Москвы
Пожар охватил трёхэтажное здание, расположенное на улице Бахрушина в Замоскворецком районе Москвы. Об этом сообщил Лайфу источник. О пострадавших данных пока нет.
Здание, предположительно, неэксплуатируемое. Огонь к настоящему моменту уже охватил как минимум 200 квадратных метров. Рядом с ним расположено двухэтажное административное здание, есть угроза, что пламя перекинется на него. Сейчас на месте работают пожарные службы.
Ранее на юге Москвы загорелся фургон, из-за чего собралась пробка у съезда на МКАД. В результате пожара выгорели капот и кабина автомобиля.
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