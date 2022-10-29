Россия приостанавливает участие в зерновой сделке
Россия приостанавливает действие соглашения по вывозу зерна из украинских портов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Такое решение было принято после нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе.
"С учётом проведённого 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
ТАСС / Depo Photos via ZUMA Press Wire