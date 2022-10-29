Теннисист Медведев обыграл болгарина Димитрова и вышел в финал турнира в Вене
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал ATP 500 в Вене, обыграв болгарина Григора Димитрова. Встреча, принёсшая победу россиянину, длилась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
В финале соревнований Медведеву будут противостоять либо канадец Денис Шаповалов, либо хорват Борна Чорич — всё будет зависеть от итогов их состязания. Призовой фонд турнира составляет более 2,3 миллиона евро.
Ранее Лайф писал, что грузинский теннисист Басилашвили закрыл своё имя в знак солидарности с Даниилом Медведевым. По задумке организаторов, имя и фамилия каждого участника должны быть написаны на его родном языке. Однако у россиянина они были написаны на английском.
ТАСС / IMAGO / Mathias Schulz