Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены в настоящее время звучат в Киевской, Одесской, Николаевской, Львовской и Черниговской областях, а также в других западных и восточных регионах страны. О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Напомним, что Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по некоторым данным, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, например, недавно в Николаевской области Украины было поражено несколько объектов инфраструктуры. Уточнялось, что по Шевченковской общине был нанесён удар тремя дронами-камикадзе.