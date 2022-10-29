Колумнист Spiegel Фишер задал Штайнмайеру три неудобных вопроса после визита на Украину

Колумнист Spiegel Томас Фишер задал президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру вопросы о его визите на Украину. В частности, журналист счёл подозрительной ситуацию, когда лидеру ФРГ пришлось прятаться в бомбоубежище в Черниговской области.

Фишер заметил, что на соответствующих кадрах президент ведёт себя слишком спокойно. А ещё колумнист указал на странное совпадение, по которому Штайнмайер оказался рядом с бомбоубежищем ещё до объявления воздушной тревоги. По этой причине представитель СМИ поинтересовался у немецкого лидера, уведомила ли Германия Россию о его приезде на Украину.

"Если нет, почему? Если да, что ответила Россия?" — добавил колумнист.

Он также спросил, атаковали ли российские военные украинский город Корюковку, и если да, то куда попали ракеты или БПЛА и каков был ущерб. Так, Штайнмайер должен рассказать, почему ни немецкие, ни украинские СМИ не сообщили о причине, серьёзности и последствиях этого происшествия. Третий вопрос звучит так: обсуждали ли Киев и Берлин возможность беседы президента Германии с жителями Корюковки в подвале. По словам Фишера, данные вопросы являются логичными в данной ситуации, поэтому Берлин должен дать на них ответ.