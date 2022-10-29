МИД РФ: Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов на фоне ударов ВСУ
РФ приостанавливает действие зерновой сделки на неопределённый срок
В МИД РФ сообщили, что реализация зерновой сделки прекращается на неопределённый период. Такое решение принято на фоне ударов ВСУ в Севастополе. Об этом сказано в официальном заявлении министерства. В ведомстве добавили, что Россия не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые участвуют в "черноморской инициативе".
"В связи с действиями украинских вооружённых сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок", — говорится в сообщении МИД РФ.
В министерстве добавили, что соответствующие указания также дали российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, который контролирует транспортировку украинского продовольствия.
Напомним, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
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