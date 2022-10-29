В Херсонской области отразили попытку наступления ВСУ

Украинские военные предприняли попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном, однако она была остановлена российскими войсками. Об этом в телеграм-канале заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов заявил, что ВС РФ прервали попытку наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"На Николаевско-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное наступление в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции", — написал он.

Стремоусов уточнил, что в результате боевых действий уничтожено свыше 18 украинских военных, а также четыре боевые бронированные машины и "бандеропих-пахмобиля" противника. Замгубернатора добавил, что когда бойцам Незалежной страшно и больно, то они сразу забывают украинский язык и начинают говорить на русском.