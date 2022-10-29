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Опубликовано 29 октября 2022, 18:46

В Херсонской области отразили попытку наступления ВСУ

Стремоусов: у села Брускинское в Херсонской области отражена попытка наступления ВСУ

Украинские военные предприняли попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном, однако она была остановлена российскими войсками. Об этом в телеграм-канале заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов заявил, что ВС РФ прервали попытку наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"На Николаевско-Криворожском направлении укровермахт предпринял очередное наступление в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции", — написал он.

Стремоусов уточнил, что в результате боевых действий уничтожено свыше 18 украинских военных, а также четыре боевые бронированные машины и "бандеропих-пахмобиля" противника. Замгубернатора добавил, что когда бойцам Незалежной страшно и больно, то они сразу забывают украинский язык и начинают говорить на русском.

Украинский пленный рассказал, что ВСУ имитируют атаки под Херсоном плохо обученными бойцами
Украинский пленный рассказал, что ВСУ имитируют атаки под Херсоном плохо обученными бойцами

Ранее Лайф писал, что под городами Сватово и Кременная Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону союзных сил. Однако все попытки бронегрупп ВСУ не приносят никакого результата.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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