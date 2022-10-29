Не менее 59 человек погибли в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле

Как минимум 59 человек погибли и 150 пострадали 29 октября в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле, сообщает Yonhap. По данным телеканала KBS, всё произошло в районе Итэвон в центре города.

Последствия давки в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. Видео © Twitter / Ericssen

Как уточняет Associated Press, трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться некая знаменитость. В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нём видно, как неравнодушные люди пытаются реанимировать пострадавших, у которых произошла остановка сердца. На место инцидента отправилось свыше 400 спасателей и 140 автомобилей экстренных служб.

Власти Республики Корея, в частности премьер-министр Хан Док Су, попросили врачей оказать необходимую помощь. А президент страны Юн Сок Ёль созвал экстренное заседание из-за трагедии. Тем временем мэр Сеула О Се Хун заявил, что прервал поездку в Европу. По предварительным данным, в общей сложности на улице находилось около 100 тысяч человек.