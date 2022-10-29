"Брайтон" прервал беспроигрышную серию "Челси", забив четыре гола

Лондонский клуб "Челси" на своём поле проиграл "Брайтону" со счётом 1:4 в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Отличиться представители "Брайтона" сумели в обоих таймах: гол на свой счёт записали Леандро Троссард и Паскаль Гросс. У проигравшей команды гол реализовал Кай Хаверц. Вместе с тем целых два мяча в свои ворота забили подопечные Грэма Поттера — Рубен Лофтус-Чик (14) и Трево Чалоба (42).