"Брайтон" прервал беспроигрышную серию "Челси", забив четыре гола
Лондонский клуб "Челси" на своём поле проиграл "Брайтону" со счётом 1:4 в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Отличиться представители "Брайтона" сумели в обоих таймах: гол на свой счёт записали Леандро Троссард и Паскаль Гросс. У проигравшей команды гол реализовал Кай Хаверц. Вместе с тем целых два мяча в свои ворота забили подопечные Грэма Поттера — Рубен Лофтус-Чик (14) и Трево Чалоба (42).
Таким образом, "Челси" прервал серию из девяти побед в различных турнирах. До этого команда побеждала шесть раз и трижды сыграла вничью.
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" хотел приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. Клубы почти неделю вели переговоры. В итоге "Динамо" объявило, что Захарян продолжит играть за бело-голубых, несмотря на предложение от "Челси".
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