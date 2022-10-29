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29 октября, 17:01

Захарова: Стало ясно, что хотел скрыть Запад в расследовании диверсий на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения Минобороны о причастности Великобритании к диверсиям на "Северных потоках" в Балтийском море. Дипломат напомнила, что Москва неоднократно выступала за проведение совместного международного расследования этих взрывов.

"Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают", — говорится в комментарии Захаровой, распространённом министерством.

Она также добавила, что МИД РФ в настоящее время прорабатывает ответные меры в связи с причастностью британских спецслужб к атаке на Севастополь и обучению украинских военных.

Минобороны Британии отвергло причастность к диверсиям на "Северных потоках"

Минобороны Британии отвергло причастность к диверсиям на "Северных потоках"

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что подготовка атаки на Севастополь, которую Киев совершил сегодня, также осуществлялась под руководством специалистов из Соединённого Королевства, в настоящее время они находятся в Очакове Николаевской области.

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VK / МИД России

Наталья Исакова

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