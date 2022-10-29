Москвичей предупредили о похолодании и снеге на предстоящей неделе

В Москву и область на следующей неделе придут снег и похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что похолодание начнётся уже с вечера воскресенья, 30 октября. В ночь на понедельник температура воздуха понизится до минус пяти градусов, ещё возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров днём будут показывать от нуля до плюс двух градусов, а по области — от минус двух до плюс трёх.

"В течение всех рабочих дней следующей недели температура ночью будет от минус четырёх до плюс одного градуса, днём — от нуля до плюс пяти градусов. Кажется, что это очень холодная погода, но на самом деле именно такой температурный фон и характерен для этого времени года", — сказал Вильфанд в эфире радио "Комсомольская правда".