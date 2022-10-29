Студия Marvel начала работу над отдельным сериалом о супергерое-киборге Вижене
Кадр из сериала "Ванда/Вижен". Обложка © "Кинопоиск"
Киностудия Marvel начала работу над отдельным сериалом о супергерое-киборге Вижене, проект даже уже получил рабочее название "Квест Вижена". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.
Сюжет будущего проекта будет разворачиваться после событий, показанных в финале сериала "Ванда/Вижен", где киборг был возрождён к жизни в белом цвете, но ценой потери памяти. В новой картине супергерой, к роли которого вернётся Пол Беттани, попытается вернуть воспоминания. Появится ли в сериале Элизабет Олсен в образе Ванды, пока неизвестно.
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