"Передать частичку любви": Бузова рассказала, зачем приехала в Донецк

"Я нахожусь тут с гуманитарной миссией. Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребёнка должно быть детство, ведь его не вернуть", — отметила певица.