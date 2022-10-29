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29 октября, 16:20

"Передать частичку любви": Бузова рассказала, зачем приехала в Донецк

Ольга Бузова назвала гуманитарную миссию причиной визита в Донецк

Ведущая и певица Ольга Бузова приехала в Донецк, чтобы передать местным жителям гуманитарную помощь и "частичку любви". Об этом она рассказала Лайфу.

"Я нахожусь тут с гуманитарной миссией. Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребёнка должно быть детство, ведь его не вернуть", — отметила певица.

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Ранее Лайф публиковал видео с Ольгой Бузовой в Донецке, на котором она помогает разгружать грузовик с гуманитарной помощью. Сама певица и ведущая не афишировала поездку в социальных сетях.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Илья Суриков

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