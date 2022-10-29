"Передать частичку любви": Бузова рассказала, зачем приехала в Донецк
Ольга Бузова назвала гуманитарную миссию причиной визита в Донецк
Ведущая и певица Ольга Бузова приехала в Донецк, чтобы передать местным жителям гуманитарную помощь и "частичку любви". Об этом она рассказала Лайфу.
"Я нахожусь тут с гуманитарной миссией. Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки и эта радость в их сердцах стоит дорогого. А у ребёнка должно быть детство, ведь его не вернуть", — отметила певица.
Ранее Лайф публиковал видео с Ольгой Бузовой в Донецке, на котором она помогает разгружать грузовик с гуманитарной помощью. Сама певица и ведущая не афишировала поездку в социальных сетях.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв