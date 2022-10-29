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29 октября, 16:14

Количество погибших в ДТП с бензовозом под Белгородом выросло до восьми

<p>Повреждённая "газель" после ДТП с бензовозом под Белгородом. Обложка ©<a href="https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1736178/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СУ СК РФ по Белгородской области</a></p>

Повреждённая "газель" после ДТП с бензовозом под Белгородом. Обложка © СУ СК РФ по Белгородской области

Количество погибших в ДТП с участием пассажирской "газели" и бензовоза под Белгородом выросло до восьми. Об этом говорится в заявлении регионального СУ СК РФ.

"В результате дорожно-транспортного происшествия восемь пассажиров микроавтобуса погибли, двое пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения Белгородской области", — сказано в сообщении ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным следствия, авария произошла 28 октября около 18:00 (совпадает с мск) на 17-м километре маршрута Шебекино – Короча. "Газель" врезалась в бензовоз, который стоял на неосвещённой части дороги без опознавательных знаков.

Следователи выяснили, что микроавтобус принадлежит предпринимателю, который заключил договор с водителем на перевозку работников и передал ему в аренду автомобиль. Расследование уголовного дела на данный момент продолжается.

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Ранее Лайф писал, что в пассажирской "газели" были рабочие пилорамы, которые возвращались со смены домой. Изначально сообщалось о семи погибших.

Никита Осипов

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