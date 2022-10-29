Пожар в трёхэтажном здании в центре Москвы ликвидирован

Крупный пожар в трёхэтажном доме на улице Бахрушина в Замоскворецком районе Москвы ликвидирован. Как Лайфу сообщил источник в экстренных службах, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кадры с места пожара в центре Москвы. Видео © Telegram / Москва Life

В 18:18 по московскому времени была объявлена полная ликвидация пожара. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Движение на улице Бахрушина перекрыто в обоих направлениях — от Вишняковского переулка до 1-го Новокузнецкого переулка, предупредил столичный Дептранс.

Отметим, что в определённый момент спасателям пришлось тушить пожар только с улицы из-за угрозы обрушения здания.