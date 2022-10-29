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29 октября, 16:22

В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке

Офис Гутерриша: ООН контактирует с РФ в связи с приостановкой её участия в зерновой сделке

Организация Объединённых Наций находится в контакте с российскими властями в связи с приостановкой участия Москвы в зерновой сделке. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Вместе с тем он подчеркнул, что сторонам следует воздерживаться от каких-либо действий, ставящих под угрозу эту сделку, поскольку с её помощью успешно решаются проблемы с доступом к продовольствию во всём мире.

"Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "черноморскую зерновую инициативу", являющуюся критически важной гуманитарной инициативой и оказывающей явно позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей в мире", — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее Минобороны РФ объявило о приостановке зерновой сделки. Такое решение, как пояснили в ведомстве, было принято после нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе. Сроки приостановки сделки пока не определены.

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Напомним, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

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