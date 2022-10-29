В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке

Организация Объединённых Наций находится в контакте с российскими властями в связи с приостановкой участия Москвы в зерновой сделке. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Вместе с тем он подчеркнул, что сторонам следует воздерживаться от каких-либо действий, ставящих под угрозу эту сделку, поскольку с её помощью успешно решаются проблемы с доступом к продовольствию во всём мире.

"Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "черноморскую зерновую инициативу", являющуюся критически важной гуманитарной инициативой и оказывающей явно позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей в мире", — подчеркнул Дюжаррик.