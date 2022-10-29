В ООН отреагировали на приостановку участия России в зерновой сделке
Офис Гутерриша: ООН контактирует с РФ в связи с приостановкой её участия в зерновой сделке
Организация Объединённых Наций находится в контакте с российскими властями в связи с приостановкой участия Москвы в зерновой сделке. Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Вместе с тем он подчеркнул, что сторонам следует воздерживаться от каких-либо действий, ставящих под угрозу эту сделку, поскольку с её помощью успешно решаются проблемы с доступом к продовольствию во всём мире.
"Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "черноморскую зерновую инициативу", являющуюся критически важной гуманитарной инициативой и оказывающей явно позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей в мире", — подчеркнул Дюжаррик.
Ранее Минобороны РФ объявило о приостановке зерновой сделки. Такое решение, как пояснили в ведомстве, было принято после нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе. Сроки приостановки сделки пока не определены.
Напомним, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
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