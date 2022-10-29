В Подмосковье загорелся цех по производству креветок на площади более 2000 кв. м

В городе Дмитрове Московской области произошёл пожар в цеху по производству креветок, который расположен на улице Внуковской. На место выехала лаборатория "Мособлпожспаса", чтобы замерить наличие вредных примесей в воздухе. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар в цеху по производству креветок. Видео © LIFE

"Цех по производству креветок двухэтажный, состоит из двух корпусов (офисные и производственные помещения). К месту следует лаборатория ПСО-1 ГКУ МО "Мособлпожспас" для замера наличия вредных примесей в окружающем воздухе", — уточнили в ведомстве.

В ГУ МЧС РФ по региону добавили, что на момент прибытия пожарных из-под кровли корпуса шёл дым. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров. Пламя ликвидируют 86 человек, задействовано 29 единиц техники. Судя по кадрам с места происшествия, произошло частичное обрушение конструкций.