Больше половины американцев не хотят видеть Байдена и Трампа на посту президента

57% граждан США выступили против того, чтобы действующий глава государства Джо Байден и бывший лидер страны Дональд Трамп баллотировались в президенты в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провели компания Yahoo! и исследовательская организация YouGov.

Причём 21% респондентов сомневаются, что Байдену стоит участвовать в президентской гонке, лишь 22% хотят, чтобы 46-й американский лидер переизбрался. Известно также, что 29% опрошенных одобрили выдвижение Трампа, а 14% затруднились ответить. Исследование проводилось с 13 по 17 октября, в нём участвовали 1629 американцев в возрасте от 18 лет.