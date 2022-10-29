Россия в ближайшее время уведомит генсекретаря ООН о приостановке зерновой сделки
Россия в скором времени официально сообщит генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о временном прекращении участия в зерновой сделке. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Он напомнил, что такое решение Россия приняла после атаки украинских дронов в акватории Севастопольской бухты.
"После попытки атаки украинских беспилотников в отношении российских военных судов, обеспечивающих безопасное функционирование зерновой сделки, при этом атака, по данным Минобороны России, была осуществлена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Генеральный секретарь ООН скоро будет официально уведомлён", — написал Полянский в "Твиттере".
Ранее в МИД РФ сообщили, что реализация зерновой сделки прекращается на неопределённый период. Там добавили, что Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов на фоне ударов ВСУ.
Напомним, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
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