Россия в ближайшее время уведомит генсекретаря ООН о приостановке зерновой сделки

Россия в скором времени официально сообщит генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о временном прекращении участия в зерновой сделке. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что такое решение Россия приняла после атаки украинских дронов в акватории Севастопольской бухты.

"После попытки атаки украинских беспилотников в отношении российских военных судов, обеспечивающих безопасное функционирование зерновой сделки, при этом атака, по данным Минобороны России, была осуществлена при поддержке Великобритании, Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Генеральный секретарь ООН скоро будет официально уведомлён", — написал Полянский в "Твиттере".