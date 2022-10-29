Захарова ответила Кулебе после слов об обязательствах России по зерновой сделке

Украинской стороне нужны только деньги и оружие, а не стабильность на международной арене, ведь в противном случае о Киеве попросту все забудут. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего "все страны требовать от РФ" возвращения к обязательствам по зерновой сделке.

"Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о [президенте Незалежной Владимире] Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают всё, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им шли деньги и оружие", — написала Захарова в телеграм-канале.