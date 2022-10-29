Захарова ответила Кулебе после слов об обязательствах России по зерновой сделке
Захарова: Киеву не нужна мировая стабильность, иначе о нём все забудут
Украинской стороне нужны только деньги и оружие, а не стабильность на международной арене, ведь в противном случае о Киеве попросту все забудут. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего "все страны требовать от РФ" возвращения к обязательствам по зерновой сделке.
"Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о [президенте Незалежной Владимире] Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают всё, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства — лишь бы им шли деньги и оружие", — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее Минобороны РФ объявило о приостановке зерновой сделки. Такое решение, как пояснили в ведомстве, было принято после нападения на корабли Черноморского флота в Севастополе. Сроки приостановки сделки пока не определены.
Напомним, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
VK / МИД России