Российских хакеров заподозрили во взломе телефона Лиз Трасс
Daily Mail: Российские хакеры взломали телефон экс-премьера Великобритании Трасс
Телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан якобы российскими хакерами, в результате чего произошла утечка суперсекретных подробностей переговоров с союзниками. Кроме того, в "чужих руках" оказались и переговоры с международными министрами иностранных дел о ситуации на Украине, включая обсуждения поставок западного оружия.
Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник в правительстве, взлом был обнаружен ещё летом, когда Трасс занимала пост главы МИД Соединённого Королевства. Однако подробности инцидента были скрыты Борисом Джонсоном и секретарём кабинета министров Саймоном Кейсом, которые поручили не предавать историю огласке, чтобы якобы не помешать Трасс занять премьерское кресло. По данным журналистов, взломанный телефон бывшего премьера в настоящее время находится в сейфе в безопасном месте.
"Это событие вызвало абсолютное столпотворение. Разведывательным службам не очень приятно, что данные с телефона министра иностранных дел можно так легко украсть", — цитирует издание неназванного собеседника.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. 25 октября король Карл III официально принял её отставку. В этот же день главой правительства официально стал новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак, он встретился с монархом и получил мандат на формирование кабмина.
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Getty Images / Leon Neal