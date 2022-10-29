Российских хакеров заподозрили во взломе телефона Лиз Трасс

Телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс был взломан якобы российскими хакерами, в результате чего произошла утечка суперсекретных подробностей переговоров с союзниками. Кроме того, в "чужих руках" оказались и переговоры с международными министрами иностранных дел о ситуации на Украине, включая обсуждения поставок западного оружия.

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник в правительстве, взлом был обнаружен ещё летом, когда Трасс занимала пост главы МИД Соединённого Королевства. Однако подробности инцидента были скрыты Борисом Джонсоном и секретарём кабинета министров Саймоном Кейсом, которые поручили не предавать историю огласке, чтобы якобы не помешать Трасс занять премьерское кресло. По данным журналистов, взломанный телефон бывшего премьера в настоящее время находится в сейфе в безопасном месте.