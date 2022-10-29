В Кремле заявили, что контакты Путина и Эрдогана пока не планируются
Диалога президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по ситуации вокруг зерновой сделки пока нет в планах. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока таких планов нет", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, после эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
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