Россия официально уведомила Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке

Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что временно прекращает участие в черноморской зерновой инициативе. Об этом говорится в письме, которое направил постпред РФ при организации Василий Небензя, сообщает РИА "Новости".

"На фоне атаки украинских вооружённых сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках вышеупомянутых инициатив. Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределённый период", — отметил дипломат.