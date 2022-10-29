Россия официально уведомила Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке
Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что временно прекращает участие в черноморской зерновой инициативе. Об этом говорится в письме, которое направил постпред РФ при организации Василий Небензя, сообщает РИА "Новости".
"На фоне атаки украинских вооружённых сил Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках вышеупомянутых инициатив. Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределённый период", — отметил дипломат.
Небензя подчеркнул, что атакованные корабли и инфраструктура в акватории Севастополя использовались для функционирования гуманитарного маршрута при вывозе продовольствия с Украины. Постпред РФ отметил, что нападение было совершено под прикрытием коридоров безопасности.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, после эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
ТАСС / Дмитрий Дадонкин