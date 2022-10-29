"Ростов" со счётом 2:1 обыграл "Ахмат" в матче 15-го тура РПЛ
Футбольный клуб "Ростов" со счётом 2:1 одолел "Ахмат" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Грозном.
Среди игроков домашней команды отличился Мохамед Конате, а победу "Ростову" принесли Николай Комличенко и Александр Сильянов. Стоит отметить, что "Ахмат" на данный момент с 23 очками находится на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Тем временем футбольный клуб из Ростова-на-Дону с 29 баллами занимает вторую позицию. Столько же очков сейчас у "Спартака" и ЦСКА. На первом месте — "Зенит" с 36 баллами.
Ранее Лайф писал, что воронежский "Факел" на своём поле сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Состоявшаяся на Центральном стадионе профсоюзов встреча завершилась со счётом 1:1.