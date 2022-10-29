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29 октября, 18:00

Польшу уличили в подготовке спецоперации по захвату Западной Украины

Modern Diplomacy: Польша активно готовится к захвату Западной Украины

Польские власти активно готовятся к захвату своих "исторических земель" на Западной Украине. Об этом сообщает издание Modern Diplomacy.

По словам авторов статьи, Варшава собирается ввести войска в западную часть Незалежной, чтобы затем провести там референдум о вхождении занятых регионов в состав Польши. Всё это будет сделано к тому моменту, когда ВСУ потерпят полное поражение в конфликте с РФ, а правительство действующего президента страны Владимира Зеленского сбежит на Запад.

"План "Право и справедливость" — возродить Республику Польша в границах "исторических земель" — похоже, оформился задолго до российской военной операции", — констатируют журналисты.

Премьер Польши заявил, что в ЕС допускают поражение Украины

Премьер Польши заявил, что в ЕС допускают поражение Украины

А ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями экономики Украины. В первую очередь это касается аграрной сферы.

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Getty Images / Omar Marques

Наталья Исакова

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