По словам авторов статьи, Варшава собирается ввести войска в западную часть Незалежной, чтобы затем провести там референдум о вхождении занятых регионов в состав Польши. Всё это будет сделано к тому моменту, когда ВСУ потерпят полное поражение в конфликте с РФ, а правительство действующего президента страны Владимира Зеленского сбежит на Запад.