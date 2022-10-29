Польшу уличили в подготовке спецоперации по захвату Западной Украины
Modern Diplomacy: Польша активно готовится к захвату Западной Украины
Польские власти активно готовятся к захвату своих "исторических земель" на Западной Украине. Об этом сообщает издание Modern Diplomacy.
По словам авторов статьи, Варшава собирается ввести войска в западную часть Незалежной, чтобы затем провести там референдум о вхождении занятых регионов в состав Польши. Всё это будет сделано к тому моменту, когда ВСУ потерпят полное поражение в конфликте с РФ, а правительство действующего президента страны Владимира Зеленского сбежит на Запад.
"План "Право и справедливость" — возродить Республику Польша в границах "исторических земель" — похоже, оформился задолго до российской военной операции", — констатируют журналисты.
А ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями экономики Украины. В первую очередь это касается аграрной сферы.
Getty Images / Omar Marques