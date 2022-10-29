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29 октября, 17:47

СБУ и МВД проверят мэра Одессы Труханова из-за петиции о пророссийских взглядах

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил сотрудникам СБУ и МВД провести проверку в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Поводом для "разборок" стала петиция, набравшая 25 тысяч голосов на сайте Зеленского. Её автор потребовал разобраться с градоначальником Одессы за его нежелание сносить памятник императрице Екатерине II и за высказывания о необходимости вести переговоры и искать компромиссы с Россией. Кроме того, утверждалось, что у Труханова якобы российское гражданство.

"Мною отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения", — говорится в ответе Зеленского на петицию гражданина.

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Ранее Лайф сообщал, что Труханов выступил против "войны с памятниками". По его словам, если убрать монументы, то история всё равно не изменится. Градоначальник также подчеркнул, что в уничтожении объектов нет никакого смысла.

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Telegram / Геннадий Труханов

Наталья Исакова

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