СБУ и МВД проверят мэра Одессы Труханова из-за петиции о пророссийских взглядах

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил сотрудникам СБУ и МВД провести проверку в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Поводом для "разборок" стала петиция, набравшая 25 тысяч голосов на сайте Зеленского. Её автор потребовал разобраться с градоначальником Одессы за его нежелание сносить памятник императрице Екатерине II и за высказывания о необходимости вести переговоры и искать компромиссы с Россией. Кроме того, утверждалось, что у Труханова якобы российское гражданство.

"Мною отправлены письма в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить изложенные сведения", — говорится в ответе Зеленского на петицию гражданина.