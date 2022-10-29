Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН на 31 октября в связи с атакой в Севастополе
Россия запросила заседание Совбеза ООН на 31 октября в связи с атакой украинских дронов в акватории Севастопольской бухты. Об этом сообщил первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Мы запросили на понедельник, 31 октября, заседание СБ ООН по этому сюжету", — написал дипломат в телеграм-канале.
Полянский добавил, что российская сторона также официально уже уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, после эту информацию подтвердили в МИД РФ. Решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
ТАСС / AP / John Minchillo