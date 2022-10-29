Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН на 31 октября в связи с атакой в Севастополе

Россия запросила заседание Совбеза ООН на 31 октября в связи с атакой украинских дронов в акватории Севастопольской бухты. Об этом сообщил первый заместитель представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Мы запросили на понедельник, 31 октября, заседание СБ ООН по этому сюжету", — написал дипломат в телеграм-канале.