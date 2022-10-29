НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 18:12

Глава МИД Канады Жоли призвала наладить контакты с Москвой и Пекином

Канада должна наладить дипломатические контакты с Россией и Китаем из-за усиления борьбы за влияние в мире. С соответствующим призывом вступила глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Идёт борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать", — сказала Жоли в интервью телеканалу CBC.

Он также отметила, что участие в различных дискуссиях с россиянами даст Оттаве возможность противостоять российской позиции.

"Бездумно штампуют": Посол России не увидел смысла в новых санкциях Канады

"Бездумно штампуют": Посол России не увидел смысла в новых санкциях Канады

Ранее стало известно, что Канада ввела дополнительные санкции против ряда граждан России и официальных российских СМИ. Так, под ограничения подпали актёры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие. Кроме того, санкции коснулись телеканала "Звезда".

Обложка ©

ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров