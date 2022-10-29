Глава МИД Канады Жоли призвала наладить контакты с Москвой и Пекином
Канада должна наладить дипломатические контакты с Россией и Китаем из-за усиления борьбы за влияние в мире. С соответствующим призывом вступила глава канадского МИД Мелани Жоли.
"Идёт борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать", — сказала Жоли в интервью телеканалу CBC.
Он также отметила, что участие в различных дискуссиях с россиянами даст Оттаве возможность противостоять российской позиции.
Ранее стало известно, что Канада ввела дополнительные санкции против ряда граждан России и официальных российских СМИ. Так, под ограничения подпали актёры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие. Кроме того, санкции коснулись телеканала "Звезда".
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS