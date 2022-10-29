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29 октября, 19:13

Почти 150 человек раздавлены толпой на праздновании Хеллоуина в Сеуле

Количество погибших в давке в центре Сеула достигло 146 человек

<p>Спасатели работают на месте давки в Сеуле. Фото © <a href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20221030000255315?section=national/politics#none" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yonhap</a></p>

Спасатели работают на месте давки в Сеуле. Фото © Yonhap

По последним данным, уже 146 человек погибли, 150 пострадали в результате давки, которая произошла в центре Сеула. Об этом сообщил спасатель в эфире телеканала YTN.

Давка случилась на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы Южной Кореи. Там отмечали Хэллоуин.

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Лайф рассказывал, что трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость. Изначально сообщалось о 59 погибших и 150 пострадавших.

Андрей Григорьев

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