Почти 150 человек раздавлены толпой на праздновании Хеллоуина в Сеуле
Количество погибших в давке в центре Сеула достигло 146 человек
Спасатели работают на месте давки в Сеуле. Фото © Yonhap
По последним данным, уже 146 человек погибли, 150 пострадали в результате давки, которая произошла в центре Сеула. Об этом сообщил спасатель в эфире телеканала YTN.
Давка случилась на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы Южной Кореи. Там отмечали Хэллоуин.
Лайф рассказывал, что трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара, где якобы должна была находиться k-pop-знаменитость. Изначально сообщалось о 59 погибших и 150 пострадавших.