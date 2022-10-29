Почти 150 человек раздавлены толпой на праздновании Хеллоуина в Сеуле

По последним данным, уже 146 человек погибли, 150 пострадали в результате давки, которая произошла в центре Сеула. Об этом сообщил спасатель в эфире телеканала YTN.

Давка случилась на прогулочной улице Итхэвон в центре столицы Южной Кореи. Там отмечали Хэллоуин.