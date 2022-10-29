Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Девять из двенадцати ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО), три достигли целей.

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет "Хаймарс", 9 ракет сбили, к сожалению, 3 ракеты упали в район Антоновского моста", — сообщили журналистам в экстренных службах региона.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, отметили там.