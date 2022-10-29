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Регион
Опубликовано 29 октября 2022, 19:02
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ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS

ВСУ из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсоне

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Девять из двенадцати ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО), три достигли целей.

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет "Хаймарс", 9 ракет сбили, к сожалению, 3 ракеты упали в район Антоновского моста", — сообщили журналистам в экстренных службах региона.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, отметили там.

Украинские силовики ударили по речному порту Херсона
Украинские силовики ударили по речному порту Херсона

Ранее Лайф писал, что ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном. Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в результате боевых действий уничтожено свыше 18 украинских военных, а также четыре боевые бронированные машины и "бандеропих-пахмобиля" противника.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Арина Родионова
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