НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 19:02

"Три ракеты попали в цель": ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS

ВСУ из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсоне

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Девять из двенадцати ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО), три достигли целей.

"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет "Хаймарс", 9 ракет сбили, к сожалению, 3 ракеты упали в район Антоновского моста", — сообщили журналистам в экстренных службах региона.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется, отметили там.

Украинские силовики ударили по речному порту Херсона

Украинские силовики ударили по речному порту Херсона

Ранее Лайф писал, что ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном. Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в результате боевых действий уничтожено свыше 18 украинских военных, а также четыре боевые бронированные машины и "бандеропих-пахмобиля" противника.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров