ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS
ВСУ из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсоне
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Девять из двенадцати ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны (ПВО), три достигли целей.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет "Хаймарс", 9 ракет сбили, к сожалению, 3 ракеты упали в район Антоновского моста", — сообщили журналистам в экстренных службах региона.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется, отметили там.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном. Замгубернатора региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в результате боевых действий уничтожено свыше 18 украинских военных, а также четыре боевые бронированные машины и "бандеропих-пахмобиля" противника.
ТАСС / Сергей Мальгавко