ЦСКА со счётом 1:0 обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл столичный "Локомотив" в рамках 15-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе "РЖД-арена", завершилась со счётом 1:0.

В составе победителей отличился Хесус Медина (22-я минута). На 89-й минуте гол в ворота "Локомотива" забил Егор Ушаков, однако на пятой добавленной ко второму тайму минуте футболиста армейцев удалили с поля за вторую жёлтую карточку.

ЦСКА прервал четырёхматчевую серию без побед во всех турнирах. А железнодорожники потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах (РПЛ). Теперь армейский клуб, набравший 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата. "Локомотив" с 12 очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре ЦСКА дома примет "Пари Нижний Новгород" 5 ноября, "Локомотив" на следующий день на выезде в Екатеринбурге встретится с "Уралом".