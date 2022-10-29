Роскомнадзор ограничил доступ к одному из доменов Telegram

Роскомнадзор начал блокировать домен t.me, который принадлежит Telegram. Как указано в реестре, поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ.

Уведомление о блокировке домена на портале Роскомнадзора

В качестве обоснования ограничения доступа указано, что решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 27 марта этого года под номером 1158-22. Ограничение введено сегодняшним числом. Что стало поводом для введения блокировки, не поясняется.

На портале Роскомнадзора подчёркивается, что внесение домена в список блокируемых "вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети Интернет". В графе "Ограничение доступа" поясняется, что доступ "ограничивается к странице".