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29 октября, 19:52

Роскомнадзор ограничил доступ к одному из доменов Telegram

Роскомнадзор начал частично блокировать принадлежащий Telegram домен t.me

Роскомнадзор начал блокировать домен t.me, который принадлежит Telegram. Как указано в реестре, поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ.

Уведомление о блокировке домена на портале Роскомнадзора

Уведомление о блокировке домена на портале Роскомнадзора

В качестве обоснования ограничения доступа указано, что решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 27 марта этого года под номером 1158-22. Ограничение введено сегодняшним числом. Что стало поводом для введения блокировки, не поясняется.

На портале Роскомнадзора подчёркивается, что внесение домена в список блокируемых "вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети Интернет". В графе "Ограничение доступа" поясняется, что доступ "ограничивается к странице".

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законов РФ

Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok и Telegram как нарушителей законов РФ

Как сообщал Лайф, в августе суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бот, публикующий личные данные российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также телеграм-каналы, публикующие фейки.

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Shutterstock / Allmy

Андрей Григорьев

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