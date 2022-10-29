Генри Кавилл больше не будет Ведьмаком, и вот кто его заменит

В четвёртом сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix в роли Геральта из Ривии поклонники не увидят полюбившегося актёра Генри Кавилла в главной роли. О завершении своих приключений в фильме рассказал сам артист в соцсетях.

"Моё путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвёртом сезоне", — рассказал Кавилл.

Медальон и мечи перейдут к актёру Лиаму Хемсворту, известному по роли Тора в киновселенной Marvel. Кавилл выразил уверенность что его преемник справится с ролью. Он пожелал ему насладиться погружением в образ. Новый же Ведьмак подтвердил свою занятость в четвёртом сезоне сериала и заявил, что гордиться такой возможностью.