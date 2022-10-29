Роскомнадзор: Блокировка Telegram сейчас в России исключена

Блокировка работы мессенджера Telegram сейчас в России исключена. Об этом заявили в Роскомнадзоре на фоне решения ограничить доступ к одному из доменов компании.

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Что примечательно, оно размещено в официальном канале ведомства в самом мессенджере Telegram.

Как сообщал Лайф, ранее Роскомнадзор начал блокировать домен t.me, который принадлежит Telegram. Как указано в реестре, поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ, основанием указана статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа в том числе к недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемых фейков).