Роскомнадзор: Блокировка Telegram сейчас в России исключена
Блокировка работы мессенджера Telegram сейчас в России исключена. Об этом заявили в Роскомнадзоре на фоне решения ограничить доступ к одному из доменов компании.
"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Что примечательно, оно размещено в официальном канале ведомства в самом мессенджере Telegram.
Как сообщал Лайф, ранее Роскомнадзор начал блокировать домен t.me, который принадлежит Telegram. Как указано в реестре, поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ, основанием указана статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа в том числе к недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемых фейков).
Несмотря на то что Роскомнадзор на своём портале указывает на блокировку только одной страницы на t.me, на деле российские пользователи отмечают, что недоступен стал весь портал.
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