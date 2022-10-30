Генпрокуратура открестилась от требования заблокировать домен Telegram
В Генпрокуратуре заявили, что не требовали заблокировать домен Telegram
Генпрокуратура РФ не направляла Роскомнадзору требование о блокировке домена t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram. С таким заявлением выступили в надзорном ведомстве.
"Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Как сообщал Лайф, вечером 29 октября стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать домен t.me, который принадлежит Telegram. Как было указано в реестре, в марте этого года поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ, основанием указана статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа в том числе к недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемых фейков).
Однако уже через полчаса в Роскомнадзоре заявили, что блокировка работы мессенджера Telegram сейчас в России исключена. Тут же данные о блокировке домена t.me пропали из реестра ведомства.
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