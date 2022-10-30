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29 октября, 21:21

Генпрокуратура открестилась от требования заблокировать домен Telegram

В Генпрокуратуре заявили, что не требовали заблокировать домен Telegram

Генпрокуратура РФ не направляла Роскомнадзору требование о блокировке домена t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram. С таким заявлением выступили в надзорном ведомстве.

"Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Как сообщал Лайф, вечером 29 октября стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать домен t.me, который принадлежит Telegram. Как было указано в реестре, в марте этого года поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ, основанием указана статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа в том числе к недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемых фейков).

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Однако уже через полчаса в Роскомнадзоре заявили, что блокировка работы мессенджера Telegram сейчас в России исключена. Тут же данные о блокировке домена t.me пропали из реестра ведомства.

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Андрей Григорьев

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