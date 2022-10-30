Генпрокуратура открестилась от требования заблокировать домен Telegram

Как сообщал Лайф, вечером 29 октября стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать домен t.me, который принадлежит Telegram. Как было указано в реестре, в марте этого года поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ, основанием указана статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа в том числе к недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемых фейков).